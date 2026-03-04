Subito in carcere i minori con i coltelli | ora il governo chiede ai giudici processi lampo usando una norma antimafia

Il governo ha avanzato la richiesta di processi immediati e detenzione in carcere per i minori trovati con coltelli, utilizzando una norma antimafia. La proposta prevede che i giudici adottino procedure rapide per questi casi, con l’obiettivo di garantire risposte tempestive alla presenza di minori armati. La misura riguarda specificamente i giovani che vengono trovati in possesso di armi bianche.

Processare per direttissima e mandare subito in carcere i ragazzini trovati con un coltello addosso. È l’input arrivato dal ministero della Giustizia in una riunione con i presidenti dei Tribunali per i minorenni di tutta Italia, tenuta giovedì scorso in videoconferenza dalla capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, e dal capo dipartimento della Giustizia minorile Antonio Sangermano. Un vertice operativo convocato dopo l’entrata in vigore dell’ultimo decreto Sicurezza, che inasprisce in modo estremo le norme sul porto di armi da taglio: da un lato, infatti, moltiplica le pene per chi porta “senza giustificato motivo”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

