Piazze vietate ai violenti e niente coltelli ai minori | il dl sicurezza in Cdm

Questa mattina il governo ha approvato il decreto sicurezza, che introduce nuove regole per le piazze e i coltelli. Ora in alcune aree sarà vietato l’accesso a chi ha precedenti per terrorismo o lesioni agli agenti. Inoltre, ai minori non potrà essere venduto nessun coltello, con sanzioni che vanno da 500 a 12mila euro. Il decreto passa ora al vaglio del Consiglio dei ministri.

Dalle piazze vietate a condannati per terrorismo o lesioni agli agenti al divieto di vendere coltelli ai minorenni con sanzioni da 500 a 12mila euro: ecco la scheda di sintesi del decreto sicurezza, il cui esame è previsto nel Consiglio dei ministri di oggi. Piazze vietate a condannati per terrorismo o lesioni a agenti. Il divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico sarà disposto dal giudice con la condanna per una serie di delitti, che vanno dall'attentato per finalità terroristiche o di eversione, a devastazione e saccheggio, passando per le lesioni contro agenti delle forze dell'ordine, sanitari o arbitri.

