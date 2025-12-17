Pensioni maggioranza in tilt sulla stretta | la Lega all’attacco del Mef guidato dalla… Lega

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La discussione sulle pensioni si fa sempre più accesa all’interno della maggioranza, con la Lega pronta all’attacco contro le proposte del Mef. L’ultimo emendamento presentato martedì alla Manovra mette in discussione le pensioni anticipate, generando tensioni e dibattiti tra i vari schieramenti. La questione si fa delicata, mentre si cerca un equilibrio tra riforme e sostenibilità finanziaria.

pensioni maggioranza in tilt sulla stretta la lega all8217attacco del mef guidato dalla8230 lega

© Lanotiziagiornale.it - Pensioni, maggioranza in tilt sulla stretta: la Lega all’attacco del Mef guidato dalla… Lega

Il capitolo pensioni agita la maggioranza. L’ultimo emendamento presentato martedì alla Manovra contiene un giro di vite pesante sulle pensioni anticipate. Innanzitutto, dal 2032 la ‘finestra mobile’ (ovvero il tempo che passa tra il raggiungimento dei requisiti e il momento in cui si inizia a ricevere l’assegno) si allungherà progressivamente. Inoltre, viene decurtato il contributo del riscatto della laurea al raggiungimento dei requisiti. Una plateale sconfitta per la Lega di Matteo Salvini che aveva promesso il superamento della legge Fornero. Ebbene, il giorno dopo la sberla assestata al Carroccio che ha dovuto ingoiare pure lo schiaffone sullo slittamento dei fondi del Ponte, i leghisti passano all’attacco dei “burocrati” del Mef, dimenticando che il ministero di via XX Settembre è guidato dal loro collega di partito, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Leggi anche: Crosetto in Parlamento, scontro sulla Flotilla: equilibrismi dalla maggioranza per condannare l’attacco senza irritare Israele

Leggi anche: Pensioni: verso la stretta. Le norme che saranno inserite nella manovra. Opposizioni all’attacco

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

pensioni maggioranza tilt strettaPensioni, maggioranza in tilt sulla stretta: la Lega all’attacco del Mef guidato dalla… Lega - Contro l'ultimo emendamento alla Manovra i leghisti si scatenano danno la colpa a una "manina" del Mef ... lanotiziagiornale.it

pensioni maggioranza tilt strettaSulla manovra piomba la ‘bomba’ della stretta sulle pensioni: “Un pasticcio, ci mancava la manina del Mef” - Proprio quando i principali nodi sembravano risolti, nel percorso della manovra al Senato si apre un nuovo fronte di polemica: le misure che inaspriscono ... fanpage.it

pensioni maggioranza tilt strettaPensioni, il governo prepara correzioni all'ultima stretta. Meloni: l’emendamento verrà corretto -  L’esecutivo lavora a un nuovo testo per la legge di Bilancio da 18,7 miliardi di euro ... milanofinanza.it

Pensioni 2026 Aumenti Record e Bonus Extra da 1.000 Euro

Video Pensioni 2026 Aumenti Record e Bonus Extra da 1.000 Euro

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.