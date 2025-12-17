Pensioni maggioranza in tilt sulla stretta | la Lega all’attacco del Mef guidato dalla… Lega

La discussione sulle pensioni si fa sempre più accesa all’interno della maggioranza, con la Lega pronta all’attacco contro le proposte del Mef. L’ultimo emendamento presentato martedì alla Manovra mette in discussione le pensioni anticipate, generando tensioni e dibattiti tra i vari schieramenti. La questione si fa delicata, mentre si cerca un equilibrio tra riforme e sostenibilità finanziaria.

Il capitolo pensioni agita la maggioranza. L’ultimo emendamento presentato martedì alla Manovra contiene un giro di vite pesante sulle pensioni anticipate. Innanzitutto, dal 2032 la ‘finestra mobile’ (ovvero il tempo che passa tra il raggiungimento dei requisiti e il momento in cui si inizia a ricevere l’assegno) si allungherà progressivamente. Inoltre, viene decurtato il contributo del riscatto della laurea al raggiungimento dei requisiti. Una plateale sconfitta per la Lega di Matteo Salvini che aveva promesso il superamento della legge Fornero. Ebbene, il giorno dopo la sberla assestata al Carroccio che ha dovuto ingoiare pure lo schiaffone sullo slittamento dei fondi del Ponte, i leghisti passano all’attacco dei “burocrati” del Mef, dimenticando che il ministero di via XX Settembre è guidato dal loro collega di partito, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

