Un appartamento, ufficialmente registrato come studio di consulenza informatica, è stato al centro di un'indagine dopo aver attirato l'attenzione per un movimento anomalo di persone. Le autorità hanno scoperto che l’immobile ospitava una casa di prostituzione gestita da ragazze cinesi, mentre le recensioni online su un sito dedicato a servizi informatici risultavano sospette. La polizia ha eseguito i controlli e avviato le verifiche del caso.

Un appartamento registrato come studio di consulenza informatica, ma con un via vai continuo di clienti. I carabinieri sono intervenuti in via Enrico Medi ad Arzano e hanno denunciato due cittadini cinesi per sfruttamento della prostituzione.Secondo quanto accertato dai militari, lo studio risultava regolarmente registrato nelle banche dati camerali come attività di consulenza informatica. In realtà, però, dall’appartamento entravano e uscivano troppe persone e da giorni circolavano segnalazioni anche sui social e nelle chat. “Ottimo posto, andateci”, era uno dei messaggi che girava online, in contesti lontani dall’informatica. La voce delle “ragazze cinesi” era arrivata anche tra i vicoli della cittadina a nord di Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Studio informatico con recensioni sospette: era una casa di prostituzione di ragazze cinesi

