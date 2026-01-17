Prostituzione al night club New Gilda | donne assunte come ragazze immagine e costrette a rapporti sessuali con i clienti Cinque indagati

Dai carabinieri di Camposampiero è stata smantellata un’attività di sfruttamento della prostituzione all’interno del night club New Gilda 5. Le indagini hanno portato all’arresto di cinque persone coinvolte nell’assunzione di donne come ragazze immagine, costrette a rapporti sessuali con i clienti. L’operazione evidenzia le criticità legate allo sfruttamento e alla tratta di esseri umani nel settore dell’intrattenimento notturno.

I carabinieri all'alba del 17 gennaio hanno notificato le misure cautelari e perquisito il locale di Camposampiero ma anche il suo gemello Les Folies di Pianiga. I responsabili avrebbero anche ripulito i guadagni illeciti attraverso un'associazione culturale CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Un giro illecito di sfruttamento della prostituzione è stato disarticolato dai carabinieri con base al night club New Gilda 5 di Camposampiero. Quattro sessantenni e un cinquantenne sono stati colpiti da misure cautelari (tre sono agli arresti domiciliari e due hanno l'obbligo di dimora e di firma) perché accusati dei reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e, due di loro, anche di autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

