Studenti italiani rientrati da Dubai il video degli abbracci ai genitori a Malpensa | Momenti di paura

A Malpensa si sono riuniti studenti italiani tornati da Dubai, dove si trovavano nelle ultime settimane. Al loro arrivo, hanno condiviso abbracci con i genitori, creando momenti di grande emozione. Il video che immortala quegli attimi mostra l’intensità delle riunioni, mentre il personale aeroportuale assiste alla scena. La scena si è svolta poche ore fa, riportando un senso di sollievo tra i presenti.

Gli studenti italiani che si trovavano a Dubai durante il raid missilistico sono finalmente a casa. Sono atterrati a Malpensa nella sera di martedì 3 marzo e li hanno potuto riabbracciare genitori, parenti e amici. Nei video che circolano, che ritraggono il loro arrivo e il primo contatto con le famiglie, c’è tanta emozione e commozione, con i giovani che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, così come le loro famiglie, dopo giorni di tensione e paura per quanto stava capitando dopo l’escalation in Medio Oriente. Studenti italiani a Dubai rientrati a Malpensa L'emozione dei genitori a Malpensa Il racconto degli studenti italiani a... 🔗 Leggi su Virgilio.it

