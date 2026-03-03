Marta Tabatha e gli altri | lacrime e abbracci a Malpensa per gli studenti rimpatriati da Dubai Finalmente a casa

Rimini, 3 marzo 2026 – Sono quasi le 20.30 quando le porte scorrevoli di Malpensa si aprono e l'attesa si scioglie in un abbraccio che vale più di mille parole. Tabatha Iacopino attraversa l'area arrivi con lo sguardo stanco, ma appena vede la madre accelera il passo. Monica Stanzione la stringe forte. Poco più in là un'altra scena simile, altre lacrime, la stessa tensione che si scioglie. Giuliana Emili aspetta con le mani intrecciate finché tra la folla non riconosce sua figlia Marta. Si cercano con lo sguardo, poi si abbracciano a lungo. Anche quattro riminesi nel gruppo di studenti bloccati a Dubai. I circa 200 studenti italiani bloccati da sabato scorso a Dubai e Abu Dhabi a causa della crisi nel Golfo sono finalmente rientrati in Italia con un volo di Stato organizzato grazie alla collaborazione tra autorità italiane ed emiratine.