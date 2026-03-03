Attacco Iran la paura degli italiani rientrati da Dubai | Chiamai mia madre per dirle che forse sarei morta

L'attacco all'Iran ha causato il blocco di migliaia di italiani a Dubai, con molti che sono riusciti a tornare in Italia. Tra loro c'è chi ha chiamato la madre per avvisarla che potrebbe essere morto. La situazione ha generato paura e tensione tra i cittadini italiani presenti in città, alcuni dei quali hanno vissuto momenti di incertezza e preoccupazione.

Lunedì sera sono rientrati a Fiumicino, con un volo charter partito da Muscat, in Oman, 127 italiani che erano rimasti bloccati negli aeroporti per la guerra in Iran e i conseguenti missili su diversi Paesi arabi. Tanta la paura tra chi era a Dubai in vacanza o per lavoro: “Abbiamo avuto paura di morire”, hanno raccontato. Alcuni hanno dovuto fare un viaggio via terra da Dubai oltre il confine con l’Oman per riuscire a partire. La paura degli italiani rientrati da Dubai Lunedì sera è arrivato a Fiumicino il primo volo charter con a bordo 127 italiani che erano bloccati a Dubai e che sono rientrati dall’Oman. L’attacco di Usa e Israele all’Iran e la conseguente escalation in tutto il Medioriente, con missili e droni che hanno colpito diversi Paesi arabi, hanno avuto e stanno avendo enormi ripercussioni sui viaggiatori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

