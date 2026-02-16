Attacchi di panico e crisi d’asma durante l’esame preliminare candidata BES bocciata alla Maturità ricorre al TAR | la scuola non ha predisposto il piano didattico personalizzato

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha emesso l'ordinanza n. 5692026 del 3 febbraio su un caso che riguarda una studentessa con bisogni educativi speciali bocciata all'esame di Stato. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha deciso di non accogliere il ricorso di una studentessa con DSA bocciata dopo un attacco di panico.

