Attacchi di panico e crisi d’asma durante l’esame preliminare candidata BES bocciata alla Maturità ricorre al TAR | la scuola non ha predisposto il piano didattico personalizzato
Una studentessa con bisogni educativi speciali ha presentato ricorso al TAR dopo essere stata bocciata alla Maturità, perché durante l’esame ha avuto attacchi di panico e crisi d’asma. La causa è la mancanza di un piano didattico personalizzato da parte della scuola, nonostante la studentessa avesse già segnalato le sue difficoltà. Il Tribunale Regionale ha preso in considerazione il fatto che l’istituto non abbia adottato misure adeguate per supportarla. La situazione si è verificata durante l’esame preliminare, quando la ragazza ha avuto un grave malore.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha emesso l'ordinanza n. 5692026 del 3 febbraio su un caso che riguarda una studentessa con bisogni educativi speciali bocciata all'esame di Stato. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Studente con disturbi dell'apprendimento bocciato, il Tar dà ragione alla scuola: "Rispettato il piano didattico"
Studentessa con DSA bocciata dopo attacco di panico: il TAR respinge il ricorso e conferma che la valutazione si basa sulla preparazione raggiunta. Cosa hanno detto i giudici
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha deciso di non accogliere il ricorso di una studentessa con DSA bocciata dopo un attacco di panico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Attacchi di panico, l’esercizio fisico è più efficace del rilassamento; Attacchi di panico, nuovo studio svela un metodo efficace per combatterli: È naturale ed economico; Avevo attacchi di panico, sono scappato perché odiavo vedere la mia faccia ovunque. Lele Mora non mi ha tutelato, Maria De Filippi? Mi ha capito: parla Costantino Vitagliano; Lavoro e stress: come si protegge mente e produttività?.
Resistere a un attacco di panico è il modo migliore per alimentarloScopri come funzionano gli attacchi di panico: dalla fisiologia della paura alle tecniche di ancoraggio e respirazione. Una guida approfondita per comprendere i sintomi e ritrovare l'equilibrio. veb.it
Bipolare e farmaciDopo il Covid, sintomi ansiosi e confusione peggiorano il disturbo bipolare. Scopri come gestire efficacemente questi nuovi sintomi. medicitalia.it
La rinascita della campionessa di Sappada: dagli attacchi di panico alla vetta del mondo con l'oro nell'inseguimento ad Anterselva - facebook.com facebook