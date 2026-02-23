Ondata di violenze in Messico dopo l’uccisione del narcotrafficante El Mencho

Il 22 febbraio, il Messico ha vissuto un’escalation di violenza subito dopo l’uccisione di un noto narcotrafficante durante un’operazione militare. La notizia ha scatenato scontri tra gruppi armati e sparatorie nelle zone di confine, causando numerosi danni e allarmando la popolazione locale. Le autorità temono che questa spirale di violenza possa aumentare nei prossimi giorni, mentre le forze di sicurezza intensificano le operazioni di controllo.

Almeno otto dei 32 stati messicani hanno sospeso le lezioni in presenza e il potere giudiziario ha autorizzato la chiusura dei tribunali, mentre la presidente Claudia Sheinbaum ha lanciato un appello alla calma. Capo del cartello Jalisco nueva generación, El Mencho era ricercato in Messico e negli Stati Uniti, che avevano offerto fino a 15 milioni di dollari per la sua cattura. El Mencho, rimasto ferito durante un’operazione militare nella località di Tapalpa, nello stato occidentale di Jalisco, è deceduto poco dopo durante il trasferimento in aereo verso Città del Messico. In totale, sette narcotrafficanti sono stati uccisi e tre soldati sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Le violenze in Messico dopo l’uccisione di “El Mencho”Il cartello che controllava una delle organizzazioni criminali più potenti del Messico ha reagito con violenza all’uccisione di “El Mencho”.

Messico nel caos dopo l’uccisione di El Mencho, il narcotrafficante più pericoloso al mondo: 26 morti, aeroporti assaltati e città in fiammeL’uccisione di El Mencho, il narcotrafficante più ricercato, ha scatenato il caos in Messico.

Watch: Vehicles Set Ablaze in Nayarit Protest After El Mencho Killing | APT

