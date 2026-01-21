Le ruspe agli ex Mercati generali scatenano la protesta | blitz e volantini contro lo studentato per ricchi

Le proteste continuano negli ex Mercati Generali di Ostiense, dove il comitato per la tutela dell'area si oppone al progetto di riqualificazione del fondo americano Hines. Durante un volantinaggio, gli attivisti hanno manifestato il loro dissenso contro lo sviluppo di un presunto “studentato per ricchi”. La questione riguarda la trasformazione dell’area, suscitando attenzione e discussioni sulla gestione del patrimonio urbano e le implicazioni sociali del progetto.

Ancora proteste contro il progetto di riqualificazione degli ex mercati generali di Ostiense. Durante un giro di volantinaggio organizzato dal comitato per la tutela dell'area, che si oppone all'intervento del fondo americano Hines, gli attivisti si sono spostati anche verso le sedi di due. Oggi, venerdì 9 gennaio, alcune attiviste e attivisti delle realtà sociali locali hanno esposto bandiere palestinesi e striscioni negli ex Mercati Generali. Questa mattina abbiamo effettuato un pacifico presidio itinerante intorno agli Ex Mercati Generali, bene comune di tutta la

