La donna ferita al collo è stata aggredita dal marito poi arrestato | la ricostruzione delle forze dell' ordine VIDEO

Le forze dell'ordine hanno ricostruito l'episodio avvenuto il 24 dicembre in via Tiziano, dove una donna è rimasta gravemente ferita a seguito di un'aggressione. Il marito, un uomo di 62 anni, dopo un violento diverbio l'avrebbe colpita con una bottiglia. Anche in altre occasioni la coppia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

