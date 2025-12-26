La donna ferita al collo è stata aggredita dal marito poi arrestato | la ricostruzione delle forze dell' ordine VIDEO
Le forze dell'ordine hanno ricostruito l'episodio avvenuto il 24 dicembre in via Tiziano, dove una donna è rimasta gravemente ferita a seguito di un'aggressione. Il marito, un uomo di 62 anni, dopo un violento diverbio l'avrebbe colpita con una bottiglia. Anche in altre occasioni la coppia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
