Il sindaco che parcheggia l’auto nel posto disabili | Strisce sbiadite ma chiedo scusa Scatta la multa da 234 euro

Un episodio che mette in evidenza l’importanza del rispetto delle regole: il sindaco, parcheggiando in uno stallo riservato ai disabili, riceve una multa di 234 euro e quattro punti decurtati. Un gesto che sottolinea come nessuno sia al di sopra della legge, anche chi ricopre ruoli di rilievo pubblico. La vicenda invita a riflettere sulla responsabilità civica e sull’attenzione alle esigenze delle persone con disabilità.

Ha parcheggiato l’auto in uno stallo riservato alle persone con disabilità e si è visto recapitare una sanzione come qualsiasi altro cittadino, ovvero 234 euro di multa e bel quattro punto decurtati dalla patente. A finire sotto verbale, però, non è stato un automobilista qualunque, ma il sindaco di Spinea Franco Bevilacqua, in provincia di Venezia. Il piccolo guaio risale a pochi giorni fa e lo stesso primo cittadino ha ammesso le proprie responsabilità: «Non farò questioni né reclami. Chi sbaglia paga e i vigili hanno fatto quello che dovevano fare». Bevilacqua parla inoltre di una responsabilità «doppia», da cittadino e da sindaco, riconoscendo la correttezza dell’operato della polizia locale. 🔗 Leggi su Open.online

