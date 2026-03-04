Andrea Stramaccioni, nato a Roma e ex allenatore delle giovanili della squadra giallorossa, è oggi uno degli opinionisti sportivi più noti in Italia grazie alle sue apparizioni alla Rai e a Dazn. Recentemente, ha espresso grande stima per Gasperini e ha commentato positivamente il lavoro svolto dalla Roma, definendolo “straordinario”. La sua voce è spesso ascoltata nel dibattito calcistico nazionale.

Romano di nascita ed ex allenatore delle giovanili della Roma, Andrea Stramaccioni è ad oggi uno degli opinionisti sportivi più conosciuti del panorama italiano, grazie alle sue esperienze alla Rai e a Dazn. Nonostante le tante esperienze lontano dalla Capitale, l’allenatore originario di San Giovanni è sempre stato legato all’ambiente romanista e nella mattinata di martedì è stato ospite a Radiomanàmanà Sport, dove ha parlato di Roma e non solo. Stramaccioni su Roma-Juve. L’ex allenatore dell’Inter, tra le altre, è partito parlando inevitabilmente del recente pareggio della Roma contro la Juventus. Stramaccioni ha apertamente appoggiato la visione del bicchiere mezzo pieno di Gasperini, accentuando il concetto e definendo il bicchiere come “pienissimo”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Stramaccioni e la stima per Gasperini: “La Roma sta facendo un lavoro straordinario”

Leggi anche: Conferenza stampa Allegri pre Roma Milan: «La visita di Cardinale ha fatto piacere a tutti. Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, ecco chi non ci sarà»

Parma, Cherubini prima del Milan: “Allegri? Sta facendo un lavoro straordinario”Federico Cherubini, dirigente gialloblù, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si...

LA CONFERENZA STAMPA DI GASPERINI E PISILLI ALLA VIGILIA DI ROMA STOCCARDA