Un nuovo punto vendita per Lu-Me

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cesena nasce un nuovo punto vendita dedicato alla cura della persona: Lu-Me. Specializzata in prodotti per capelli, offre anche articoli per il corpo e servizi estetici, ampliando così l'offerta nel settore del benessere e della bellezza.

un nuovo punto vendita per lu me

© Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo punto vendita per Lu-Me

A Cesena ha aperto Lu-Me, nuova attività specializzata nella vendita di prodotti per la cura dei capelli, con una proposta che include anche articoli per il corpo e l’estetica. Il punto vendita di via Ravennate è gestito dai fratelli Elisa e Marco Foschi. L’azienda è associata a Confcommercio Cesenate. L’inaugurazione del negozio ha visto la partecipazione dell’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari e del vicepresidente di Confcommercio Cesena Alverio Andreoli, a testimonianza del sostegno delle istituzioni e delle associazioni di categoria a questa nuova realtà imprenditoriale. "Vendiamo prodotti per la cura dei capelli – spiega Elisa Foschi, titolare di Lu-Me – e siamo un’azienda che da anni opera nel mercato all’ingrosso, servendo parrucchieri e professionisti con prodotti e consulenze specializzate. Ilrestodelcarlino.it

Farmacity, apre il nuovo punto vendita alla stazione di Viareggio

Video Farmacity, apre il nuovo punto vendita alla stazione di Viareggio

nuovo punto vendita luUn nuovo punto vendita per Lu-Me - Me, nuova attività specializzata nella vendita di prodotti per la cura dei capelli, con una ... ilrestodelcarlino.it

Taglio del nastro per il punto vendita di prodotti per la cura dei capelli, al timone fratello e sorella - "La rete distributiva si potenzia con una attività di alto livello in un settore specializzato e di grande richiamo e siamo lieti che ciò avvenga nella popolosa area di Martorano" ... cesenatoday.it