Un nuovo punto vendita per Lu-Me
A Cesena nasce un nuovo punto vendita dedicato alla cura della persona: Lu-Me. Specializzata in prodotti per capelli, offre anche articoli per il corpo e servizi estetici, ampliando così l'offerta nel settore del benessere e della bellezza.
A Cesena ha aperto Lu-Me, nuova attività specializzata nella vendita di prodotti per la cura dei capelli, con una proposta che include anche articoli per il corpo e l’estetica. Il punto vendita di via Ravennate è gestito dai fratelli Elisa e Marco Foschi. L’azienda è associata a Confcommercio Cesenate. L’inaugurazione del negozio ha visto la partecipazione dell’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari e del vicepresidente di Confcommercio Cesena Alverio Andreoli, a testimonianza del sostegno delle istituzioni e delle associazioni di categoria a questa nuova realtà imprenditoriale. "Vendiamo prodotti per la cura dei capelli – spiega Elisa Foschi, titolare di Lu-Me – e siamo un’azienda che da anni opera nel mercato all’ingrosso, servendo parrucchieri e professionisti con prodotti e consulenze specializzate. Ilrestodelcarlino.it
