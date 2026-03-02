Bianca compie 101 anni | la storia di un amore nato in guerra e celebrato nel Salento

A Galatone, nel Salento, si festeggia il 101º compleanno di Bianca, conosciuta anche come Stojanka Bjelic. La sua vita è legata a un amore nato durante la guerra, che ha attraversato i decenni fino a essere celebrato oggi. La donna ha vissuto un lungo percorso di vita, segnato da momenti importanti e da un legame speciale con il territorio.