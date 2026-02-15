Proteggere un prigioniero dai tedeschi e veder salvato un figlio in guerra | la storia dell' agazzanese Nando Baldini

Nando Baldini di Agazzano ha rischiato la vita per salvare un prigioniero dai tedeschi e, nello stesso periodo, è riuscito a mettere in salvo suo figlio in guerra. La sua storia si svolge tra momenti di paura e atti di coraggio, mentre affrontava i pericoli del conflitto con determinazione. A soli vent’anni, Baldini si trovò a dover prendere decisioni difficili, consapevole che ogni azione poteva essere l’ultima.

Il sottotenente Baldini fu catturato dopo l'8 settembre 1943 e divenne con migliaia di altri italiani un Internato Militare Italiano (IMI) in Germania. Fu aiutato da una famiglia che a sua volta aveva un figlio in guerra, ma dall'altra parte. Nel paese di Baldini, i genitori coraggiosamente protessero un ufficiale greco scappato dal campo di prigionia di Rezzanello

