Sci alpino i precedenti dell’Italia maschile a Kranjska Gora | tante vittorie ma l’ultima è ormai maggiorenne

L’Italia maschile di sci alpino si prepara a disputare la gara a Kranjska Gora, in Slovenia, dopo aver concluso la tappa a Garmisch-Partenkirchen. La storia delle competizioni italiane in questa località include numerose vittorie, con l’ultima che risale ormai a più di diciotto anni fa. La Coppa del Mondo 2026 prosegue quindi con questa tradizionale tappa, punto fisso nel calendario della stagione.

Dopo la tappa a singhiozzo di Garmisch-Partenkirchen la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026 si sposta per la consueta tappa di Kranjska Gora (Slovenia). La pista “Podkoren” come tradizione ci regalerà due prove tecniche (un gigante e uno slalom) nei quali spesso gli italiani hanno ottenuto risultati importanti, anche se ormai risultano datati. Andiamo, quindi, a ricordarli tutti con la memoria. Il primo risultato di rilievo per i nostri colori è un terzo posto di Leonardo David il 21 dicembre 1978 in slalom. Bisogna aspettare, poi, il 20 dicembre 1985 per una piazza d’onore di Roberto Erlacher in gigante. Replica il 19 dicembre 1986 per lo stesso Erlacher secondo davanti a Richard Pramotton. 🔗 Leggi su Oasport.it

