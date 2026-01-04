LIVE Sci alpino Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | Italia sorprendente! 5 azzurre qualificate Della Mea fa sognare! Alle 12.15 la seconda manche

Segui in diretta il live dello slalom maschile di Kranjska Gora 2026, con cinque atlete azzurre qualificate e Della Mea protagonista. La seconda manche è prevista alle 12.15. Resta aggiornato sui risultati e le novità della gara, cliccando sul link. Grazie per averci seguito; ci rivediamo alle 12.00 per ulteriori aggiornamenti sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.52: Grazie per averci seguito, appuntamento alle 12.15 per la seconda manche. Buona giornata, a dopo! 10.51: Sarà dunque battaglia apparentemente a due tra Shiffrin e Rast per la vittoria, poi per il podio sono in corsa in tante e non è tagliata fuori anche l'azzurra Della Mea. Cinque le italiane che possono ambire a risultati importanti anche per il futuro. 10.50: Questa la classifica della prima manche dello slalom di Kranjska Gora: 1 Camille Rast SUI 50.24 2 Mikaela Shiffrin USA +0.10 3 Wendy Holdener SUI +0.77 4 Paula Moltzan USA +0.

