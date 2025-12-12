Liste d’attesa privatizzate al reparto di oculistica | sequestrati 9 milioni su richiesta della Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha disposto il sequestro di oltre 9 milioni di euro nell’ambito di un'inchiesta sulle presunte liste d’attesa privatizzate nel reparto di oculistica “Renato Dulbecco”. L’azione segue le indagini della Procura di Catanzaro, che hanno portato a questa misura cautelare contro 11 persone coinvolte.

E dopo la Procura di Catanzaro arriva anche la Corte dei Conti che, nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte liste d’attesa privatizzate alla “Renato Dulbecco”, ha disposto il sequestro conservativo di oltre 9 milioni di euro a carico di 11 persone. Si apre un altro capitolo nell’indagine che, nei mesi scorsi, ha travolto il reparto di oculistica dell’Azienda ospedaliera-universitaria di Catanzaro. Su delega della Procura generale della Corte di Conti, infatti, il provvedimento è stato eseguito dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Catanzaro. I destinatari sono il primario Vincenzo Scorcia e la segretaria del suo studio privato Maria Battaglia. Ilfattoquotidiano.it

Liste d'attesa privatizzate alla Dulbecco, sequestro da oltre 9 milioni a 11 persone - Si ipotizza la creazione di corsie preferenziali per i pazienti che pagavano le visite privatamente ... catanzaro.gazzettadelsud.it

Liste d’attesa “privatizzate”. Indagine della GdF. Bufera sull’Oculistica della Aou “Dulbecco”di Catanzaro. 12 gli indagati, ai domiciliari un medico - La gestione “privatistica” delle liste di attesa sarebbe stata attuata da alcuni medici in servizio nel reparto di oculistica della struttura di Catanzaro che effettuavano interventi chirurgici su ... quotidianosanita.it

