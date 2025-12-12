Liste d’attesa privatizzate al reparto di oculistica | sequestrati 9 milioni su richiesta della Corte dei Conti
La Corte dei Conti ha disposto il sequestro di oltre 9 milioni di euro nell’ambito di un'inchiesta sulle presunte liste d’attesa privatizzate nel reparto di oculistica “Renato Dulbecco”. L’azione segue le indagini della Procura di Catanzaro, che hanno portato a questa misura cautelare contro 11 persone coinvolte.
E dopo la Procura di Catanzaro arriva anche la Corte dei Conti che, nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte liste d’attesa privatizzate alla “Renato Dulbecco”, ha disposto il sequestro conservativo di oltre 9 milioni di euro a carico di 11 persone. Si apre un altro capitolo nell’indagine che, nei mesi scorsi, ha travolto il reparto di oculistica dell’Azienda ospedaliera-universitaria di Catanzaro. Su delega della Procura generale della Corte di Conti, infatti, il provvedimento è stato eseguito dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Catanzaro. I destinatari sono il primario Vincenzo Scorcia e la segretaria del suo studio privato Maria Battaglia. Ilfattoquotidiano.it
