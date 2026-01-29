Scannapieco Cdp | In tre anni destinati 4,6 miliardi a sostegno di 7.500 imprese

Cassa Depositi e Prestiti ha annunciato di aver investito circa 4,6 miliardi di euro in tre anni, tra il 2022 e il primo semestre del 2025. La cifra è andata a sostenere circa 7.500 imprese, infrastrutture e enti pubblici nel Piemonte. Scannapieco ha spiegato che l’obiettivo è rafforzare il tessuto economico della regione e favorire lo sviluppo locale. Gli investimenti continuano, con l’intento di aiutare le aziende a crescere e migliorare i servizi pubblici.

(Adnkronos) – “Tra il 2022 e il primo semestre 2025 Cassa Depositi e Prestiti ha destinato circa 4,6 mld a sostegno di imprese, infrastrutture ed enti pubblici del Piemonte, raggiungendo circa 7.500 imprese e finanziando complessivamente 320 Comuni. Il nostro piano industriale prevede finanziamenti e interventi complessivi per circa un'ottantina di miliardi, ma se ci. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su CassaDepositi e Prestiti Cdp-Anci, intesa strategica. Scannapieco e Manfredi: Così rilanciamo la crescita dei territori Invitalia: in tre anni 1,9 miliardi di investimenti per le nuove imprese La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su CassaDepositi e Prestiti Argomenti discussi: Cdp, strada sbarrata alle casse previdenziali. Le fondazioni salgono al 17,2%. CariOrvieto, Ascoli, Cesena e Foligno nel capitale. Scannapieco (Cdp): In tre anni destinati 4,6 miliardi a sostegno di 7.500 impreseTra il 2022 e il primo semestre 2025 Cassa Depositi e Prestiti ha destinato circa 4,6 mld a sostegno di imprese, infrastrutture ed enti pubblici del Piemonte, raggiungendo circa 7.500 imprese e ... adnkronos.com Scannapieco, 4,6 miliardi dal 2022 a sostegno delle imprese del PiemonteTra il 2022 e il primo semestre 2025, Cassa Depositi e Prestiti ha destinato circa 4,6 miliardi a sostegno di imprese, infrastrutture ed enti pubblici della Regione, raggiungendo circa 7.500 aziende ... ansa.it Si è spento prematuramente all’età di 65 anni Antonio Cretella. Lascia la moglie Raffaella, il figlio Emanuele e i familiari tutti. I funerali si terranno venerdì 30 gennaio nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Capriglia di Pellezzano #ilVescovado #Notizie #L facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.