Stop allo stop ai motori a combustione dal 2035 | cosa cambia davvero
L'annuncio di Ursula von der Leyen segna un'importante svolta nel settore automobilistico europeo, con il ritiro dell'obiettivo di eliminare i motori a combustione entro il 2035. Questo cambiamento potrebbe influenzare le politiche ambientali, l'industria e le abitudini di consumo, aprendo nuovi scenari per il mercato e le strategie di transizione energetica.
La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annuncerà martedì, nel pacchetto automotive, la fine della eliminazione dei motori a combustione. Lo riferisce il quotidiano tedesco Bild: von der Leyen ha raggiunto un accordo con il presidente del Partito popolare europeo (Ppe). 🔗 Leggi su Today.it
Bild: «Ue verso passo indietro sullo stop ai motori termici dal 2035» - La Commissione europea dovrebbe annunciare martedì nel pacchetto sull'automotive un passo indietro sullo stop ai motori termici previsto dal 2035. Si legge su msn.com
Francia, “Pronti ad accettare flessibilita mirate su stop motore a combustione in cambio di norme che incentivino produzione in Europa” - La Francia è pronta ad accettare «flessibilità mirate» nel divieto di vendita di nuovi veicoli con motore a combustione interna o ibridi nell'Unione ... Come scrive motori.ilmessaggero.it