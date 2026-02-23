Rcs cifrato in test su android e ios cosa cambia

RCS, il servizio di messaggistica avanzata, sta passando una fase di test tra Android e iPhone per verificare la compatibilità. La causa è il tentativo di migliorare l'interoperabilità tra le due piattaforme, spesso limitata nelle comunicazioni. Durante questa sperimentazione, vengono analzate alcune funzionalità di sicurezza e il modo in cui i messaggi vengono crittografati e inviati. La prova riguarda anche la gestione delle chat di gruppo e l'invio di file.

si presenta una fase di test dedicata alla messaggistica RCS end-to-end tra dispositivi Android e iPhone. l'iniziativa, promossa da google e apple, mira a rendere la comunicazione cross?platform completamente protetta grazie al profilo universale RCS definito dalla GSMA. il test in corso rappresenta il passo successivo verso una messaggistica interoperabile e cifrata tra le due piattaforme. rcs end-to-end tra android e ios in beta. la collaborazione tra google e apple ha annunciato che la verifica della cifratura end-to-end nel contesto RCS tra piattaforme è attiva. i messaggi scambiati tra telefoni non sono leggibili da terze parti quando transitano attraverso la rete RCS; tutto avviene tramite il profilo universale RCS GSMA.