Stendardo di Raffaello la ripulitura porta alla luce il disegno preparatorio del maestro dell' arte

Lo Stendardo della Santissima Trinità di Raffaello Sanzio, esposto nella Pinacoteca comunale di Città di Castello, è stato sottoposto a un intervento di restauro dall'Istituto centrale di Roma. Grazie a questa operazione, è stato possibile riemergere il disegno preparatorio tracciato dall'artista stesso, che era nascosto sotto gli strati di vernice e materiale di protezione.

I risultati del lavoro di ripristino sono stati presentati all'Istituto centrale per il restauro di Roma che si è occupato dell'intervento Lo Stendardo della Santissima Trinità di Raffaello Sanzio torna a nuova vita. Il recente restauro dell'opera opsitata presso la Pinacoteca comunale di Città di Castello, condotto dall'Istituto centrale di Roma, ha riportato alla luce il disegno preparatorio tracciato da Raffaello direttamente sulla tela, prima della stesura della preparazione. La scoperta assume particolare rilevanza per gli studi tecnici e storico-artistici sull'opera e sulla tecnica esecutiva del giovane Raffaello, perchè la scoperta, imprevista, riguarda aree oggi prive di pittura e rimaste finora nascoste dai materiali sovrammessi.