Stellantis il segretario Fiom-Cgil De Palma | Gestione Tavares ha compiuto errori
Il segretario della Fiom-Cgil, De Palma, non le manda a dire. Durante un'intervista, ha accusato la gestione di Tavares di aver commesso errori. Secondo lui, molte decisioni prese in passato si sono rivelate sbagliate e hanno portato a conseguenze negative per l'azienda. De Palma ribadisce che queste scelte erano note e da tempo denunciate, ma non sono state corrette. La vicenda si inserisce in un clima di tensione tra i sindacati e la direzione di Stellantis, con i lavoratori che chiedono chiarezza e
“Gli errori” nella gestione di Stellantis “sono stati compiuti nella gestione Tavares, e in parte gli effetti sono determinati dalle scelte sbagliate che erano state fatte e che noi avevamo denunciato. Ricordo a tutti che mentre oggi la comunità finanziaria giudica negativamente il piano che è stato presentato, faccio presente che quando venivano regalati dividendi agli azionisti erano tutti felici e tutti stappavano bottiglie di champagne, mentre i lavoratori erano in cassa integrazione”. Così il segretario generale della Fiom-Cgil, Michele De Palma, intervenendo presso la Porta 2 dello stabilimento di Mirafiori di Stellantis, in previsione della manifestazione di sabato ‘Innamorati di Torino’, organizzata da Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr. 🔗 Leggi su Lapresse.it
