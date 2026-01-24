Affari Tuoi l' annuncio di Stefano De Martino | Ecco quando torna Herbert Ballerina

Oggi, 24 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi su Rai 1, condotta da Stefano De Martino. Durante la trasmissione sono stati annunciati aggiornamenti riguardanti il ritorno di Herbert Ballerina, uno dei volti noti del programma. Questa puntata ha offerto ai telespettatori un momento di intrattenimento e novità sul cast, mantenendo alta l’attenzione verso il celebre game show.

Oggi, sabato 24 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige. Lei si chiama Andrea, viene dalla provincia di Trento e nella vita è un'organizzatrice di eventi. Il concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Toscana. Lui si chiama Alessio, viene da Prato e analizza la qualità degli alimenti. Lui è fidanzato con Asia e hanno un bambino: il piccolo Cesare. Quindi ha deciso di partecipare insieme a sua mamma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

