Stefano Cucchi il caso depistaggi arriva in Cassazione La sorella Ilaria | Tutti responsabili di anni di processi a vuoto

Il caso di Stefano Cucchi approda in Cassazione, con la sorella Ilaria che commenta la situazione giudiziaria. Lei afferma che tutte le persone coinvolte nel processo, sia condannate che assolte per prescrizione, sono responsabili di anni di tentativi giudiziari che non hanno portato a una verità definitiva. La vicenda riguarda il procedimento chiamato “Cucchi Ter” e le decisioni di due gradi di giudizio.

(Adnkronos) – “Tutte le persone coinvolte, a vario titolo, in questo processo, il cosiddetto ‘Cucchi Ter’, e condannate in due gradi di giudizio (o, in qualche caso, salvate grazie alla prescrizione), tutte sono per me ugualmente responsabili di anni di processi a vuoto”. A dirlo all’Adnkronos Ilaria Cucchi a poche ore dall’udienza in Cassazione del processo sui depistaggi seguiti al pestaggio e alla morte di suo fratello Stefano, il 31enne romano, arrestato il 15 ottobre del 2009 e deceduto sette giorni dopo all'ospedale Sandro Pertini. Lo scorso giugno la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna a un anno e tre mesi per Lorenzo Sabatino, a due anni e mezzo per un altro carabiniere, Luca De Cianni, e riconosciuto l’intervenuta prescrizione per il generale Alessandro Casarsa, per Francesco Cavallo e Luciano Soligo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

