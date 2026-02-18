Ilaria Cucchi ha annunciato che il caso di suo fratello, Stefano, arriverà in Senato a causa delle lunghe lentezze nelle indagini. Durante un incontro con i residenti, ha detto:

È una promessa, che condensa lo stato d’animo e traccia la rotta di un impegno. "Noi, non vi lasceremo soli". Ilaria Cucchi, dalla sala Nassirya del Senato fa una promessa ed esprime un auspicio. " Ferrara deve riflettere, perché quello che è accaduto al Grattacielo non è accettabile. Non si possono abbandonare cinquecento persone in strada: è un’ emergenza sociale ". L’occasione è la conferenza stampa organizzata assieme alle colleghe Sandra Zampa (senatrice dem) e la deputata pentastellata Stefania Ascari. Al di là dei politici – molti anche locali, tra cui Anna Chiappini (Pd), Anna Zonari (La Comune), Marzia Marchi (M5S) e Leonardo Fiorentini (Civica Anselmo) – tanti gli interventi delle associazioni di volontariati (in particolare Viale K), di residenti del Grattacielo e di Adam Atik, presidente di Cittadini del Mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il caso finisce in Senato. Ilaria Cucchi ai residenti: "Non vi lasceremo soli"

Cuba senza turisti e senza petrolio. Una Flotilla con aiuti umanitari pronta a partire: «Non vi lasceremo soli»Cuba si trova in crisi a causa dell’embargo americano, che ha bloccato il flusso di turisti e petrolio nel paese.

"Non lasceremo soli i dipendenti della KME"Il Comune di Barga interviene per difendere i dipendenti della KME.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.