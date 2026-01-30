Processo Cucchi Ter Bongiorno rinuncia alla difesa del colonnello Sabatino La sorella Ilaria | Apprezzo Ma il ricorso resta

La difesa del colonnello Sabatino nel processo Cucchi si ferma. L’avvocato Bongiorno ha deciso di non continuare a rappresentarlo, anche se il ricorso resta in piedi. La sorella di Cucchi, Ilaria, ha commentato positivamente questa scelta. La posizione di Sabatino, che ha rinunciato alla prescrizione, viene comunque considerata da molte parti con attenzione, mentre il procedimento giudiziario prosegue.

"La posizione del colonnello Lorenzo Sabatino – per il quale anche il procuratore generale, in sede di appello, aveva chiesto l'assoluzione e che ha rinunciato alla prescrizione – merita di essere esaminata con oggettività. Temendo che le ingiustificate polemiche sollevate in queste ore possano compromettere la necessaria serenità, provvederò a una rinuncia formale del mandato difensivo ". Con questa dichiarazione all' Adnkronos l'avvocato Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia del Senato e punto di riferimento delle destre italiane in materia di giustizia, ha fatto un passo indietro rispetto all'incarico assunto da uno degli imputati del processo Cucchi Ter, che sarà trattato in Cassazione ai primi di marzo.

