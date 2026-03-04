Statale Agrigento-Palermo Carmina | Risposte insoddisfacenti dal Governo

Ida Carmina, deputata del Movimento 5 Stelle, ha nuovamente espresso insoddisfazione per le risposte ricevute dal Governo riguardo ai ritardi nell’ammodernamento della statale Agrigento-Palermo. La parlamentare denuncia che da tredici anni il tratto tra Bolognetta e il bivio Manganaro rimane bloccato, senza avanzamenti concreti nel progetto di miglioramento della strada.

Ida Carmina, deputata del Movimento 5 Stelle, torna a denunciare la situazione della statale Agrigento-Palermo e i ritardi che da tredici anni bloccano l'ammodernamento del tratto compreso tra Bolognetta e il bivio Manganaro. L'esponente pentastellata, che aveva presentato un'interrogazione al ministro delle Infrastrutture nell'aprile del 2025, ha definito "insoddisfacenti" le risposte fornite dal Governo durante la discussione alla Camera. "Si tratta di un'infrastruttura strategica per la viabilità delle province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo – ha dichiarato – ma dopo oltre un decennio i 34 chilometri di cantiere non sono ancora completati.

Nuove assegnazioni della polizia di Stato, ad Agrigento arriva un solo agente: per Carmina è "un'umiliazione"Nel piano di trasferimenti e nuove assegnazioni della polizia di Stato, ad Agrigento arriverà un solo agente.

Sicilia, caro voli, Marano (M5S): “Dal Governo Meloni, solo NO, la Sicilia resta senza risposte”ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’emergenza che continua nonostante gli annunci “Anno nuovo, stessi problemi”.

Incidente a Bolognetta tra Palermo e Agrigento, tre morti in uno scontro automedica-camion: due sanitari e un paziente in dialisiTragedia sulla statale Palermo-Agrigento: in un incidente che ha coinvolto un'automedica e un furgone sono morte tre persone. Le vittime sono gli occupanti di un'automedica, un paziente dializzato e ... ilmessaggero.it

