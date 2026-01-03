Sicilia caro voli Marano M5S | Dal Governo Meloni solo NO la Sicilia resta senza risposte

La Sicilia continua ad affrontare criticità nonostante le promesse fatte dal Governo Meloni. Marano (M5S) denuncia un costante rifiuto di risposte concrete, evidenziando come, a distanza di tempo, i problemi persistano senza segni di soluzione. La situazione dell’isola richiede interventi efficaci e tempestivi, ma finora le iniziative adottate non hanno portato ai risultati attesi. Resta aperto il tema di un futuro più stabile per la regione.

Un'emergenza che continua nonostante gli annunci. "Anno nuovo, stessi problemi". Sul tema del caro voli, secondo Jose Marano, il Governo Meloni continua a dire no, smentendo nei fatti annunci e promesse. La deputata regionale del Movimento Cinquestelle denuncia come il cosiddetto principio di insularità venga spesso evocato ma mai applicato concretamente. Il segnale che arriva da Roma, sostiene, è chiaro: mancano soluzioni e manca soprattutto la volontà politica di affrontare davvero il problema. Tariffe alle stelle e assenza di trasparenza. Marano, che ricopre anche il ruolo di vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all'Ars, sottolinea come l'aumento incontrollato dei prezzi dei biglietti aerei sia ormai una criticità cronica.

