Nuove assegnazioni della polizia di Stato ad Agrigento arriva un solo agente | per Carmina è un' umiliazione

Nel quadro delle recenti assegnazioni della polizia di Stato, ad Agrigento sarà inviato un solo agente. Questa decisione ha suscitato reazioni e commenti, tra cui quello di Carmina, che la considera un’umiliazione. La scelta riflette le modifiche organizzative in corso, sollevando interrogativi sulle risposte alle esigenze di sicurezza della città e sulla gestione delle risorse umane nella forza di polizia.

Nel piano di trasferimenti e nuove assegnazioni della polizia di Stato, ad Agrigento arriverà un solo agente. Un dato che riaccende lo scontro politico sulla sicurezza e sulla distribuzione del personale tra Nord e Sud del Paese.A sollevare il caso è Ida Carmina, deputata del Movimento 5 Stelle.

