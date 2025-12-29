Spazio la Russia lancia tre satelliti iraniani

La Russia ha effettuato il lancio di tre satelliti iraniani per comunicazioni, segnando il secondo simile intervento dall'inizio di luglio, secondo quanto riferito dalla televisione di stato iraniana. Questa operazione evidenzia la collaborazione tra i due paesi nel settore spaziale e le recenti attività di sviluppo tecnologico nel campo delle comunicazioni satellitari.

La Russia ha lanciato in orbita tre satelliti per comunicazioni iraniani, il secondo lancio di questo tipo da luglio, secondo quanto riportato dalla televisione di stato iraniana. Il servizio afferma che un razzo russo ha lanciato i satelliti in orbita attorno alla Terra a 500 chilometri dalla piattaforma di lancio di Vostochny, nella Russia orientale. I tre satelliti sono denominati Paya, Kowsar e Zafar-2.

