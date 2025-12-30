Dal 1° gennaio cambia il prezzo dei carburanti | gasolio più caro benzina ai minimi storici
Dal 1° gennaio 2026, il prezzo dei carburanti subirà alcune variazioni. In particolare, il gasolio vedrà un aumento delle accise di 4,05 centesimi al litro, mentre la benzina raggiungerà i livelli più bassi degli ultimi anni. Questi cambiamenti influenzeranno i costi di rifornimento per gli automobilisti, segnando un nuovo quadro per il settore dei carburanti.
A partire dal 1° gennaio 2026, gli automobilisti con veicoli diesel dovranno fare i conti con un aumento delle accise di 4,05 centesimi al litro. Al contrario, il prezzo della benzina continua a calare, toccando i livelli più bassi dal 2021, grazie al trend favorevole dei mercati internazionali. Ecco perché. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Accise sui carburanti, da gennaio si cambia. Scende il prezzo della benzina, sale quello del gasolio
Leggi anche: Calano ancora i prezzi dei carburanti: benzina ai minimi da oltre 4 anni
Isee dal 1° gennaio 2026 cambia quasi tutto | prima casa fuori dal calcolo a Messina; Dal 1° gennaio 2026 più GIGA per navigare in Europa | calano i costi all’ingrosso; Pensioni le novità dal 1° gennaio 2026 | chi viene beffato; Rifiuti il 1° gennaio a Piacenza scatta la tariffa puntuale | sportello contatti e a chi rivolgersi.
Dal 1° gennaio cambia il prezzo dei carburanti: gasolio più caro, benzina ai minimi storici - A partire dal 1° gennaio 2026, gli automobilisti con veicoli diesel dovranno fare i conti con un aumento delle accise di 4,05 centesimi al litro ... fanpage.it
Pos e scontrini collegati, cosa cambia dal 1° gennaio 2026 e come funzionerà la nuova procedura x.com
Tariffa corrispettiva puntuale: cosa cambia dal 2026 Dal 1° gennaio 2026 a Casola Valsenio entrerà in vigore un importante cambiamento nel servizio rifiuti: la TARI sarà sostituita dalla Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP). La nuova tariffa tiene conto de - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.