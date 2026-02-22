Ad Assisi per la prima volta l' ostensione delle reliquie di San Francesco

Le reliquie di San Francesco sono state esposte per la prima volta al pubblico ad Assisi, in occasione dell'800° anniversario della morte del Santo. La decisione deriva dalla volontà di celebrare questa ricorrenza con un evento che richiama migliaia di pellegrini. La mostra si tiene nella basilica dove il santo è sepolto e permette ai visitatori di avvicinarsi alle testimonianze della sua vita. La visita si inserisce in un programma di iniziative religiose e culturali.

AGI - Per la prima volta, le reliquie di San Francesco sono esposte al pubblico ad Assisi, in Umbria, in occasione dell'800° anniversario della morte del Santo. Le spoglie di San Francesco sono custodite all'interno di una teca di plexiglass riempita di azoto con l'iscrizione latina "Corpus Sancti Francisci" (Il Corpo di San Francesco). San Francesco, morto il 3 ottobre 1226, fondò l'ordine francescano dopo aver rinunciato alle sue ricchezze e aver dedicato la sua vita ai poveri. Il significato dell'esposizione . Giulio Cesareo, direttore della comunicazione del convento francescano di Assisi, ha affermato di sperare che l'esposizione possa essere "un'esperienza significativa" sia per i credenti che per i non credenti. 🔗 Leggi su Agi.it

