Spread Btp-Bund verso i 62 punti con il calo dei rendimenti i titoli in cui investire

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si attesta intorno ai 62 punti, dopo un lieve calo all'apertura del 14 gennaio. I rendimenti dei Btp italiani continuano a diminuire, influenzati dall'andamento dei mercati e dalle aspettative degli investitori. In questo contesto, è importante valutare con attenzione le opportunità di investimento in titoli di qualità, considerando i rischi e le rendite potenziali offerte dai diversi strumenti finanziari.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha aperto nella mattinata del 14 gennaio di poco al di sopra dei 63 punti, per poi scendere quasi subito sotto questa soglia, facendo segnare un punteggio di 62. Continua la riduzione del differenziale, che potrebbe scendere sotto i 60 punti in poche settimane. Una buona notizia per lo Stato italiano, visto che i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi sono rimasti stabili e sono quindi quelli dei Btp, che determinano il costo del nuovo debito e segnalano la fiducia dei mercati, a calare. L'Italia mette distanza tra sé e la Francia, ferma a quota 71, mentre prosegue quasi parallelo il percorso della Spagna.

