Spostiamo la nostra festa per la vittoria di Sanremo I funerali del bimbo Domenico Caliendo prima di tutto | così Sal Da Vinci

Oggi si tengono i funerali di Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni deceduto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli. Il piccolo era stato sottoposto a un trapianto di cuore con un organo danneggiato. La famiglia ha deciso di posticipare la festa di vittoria di Sanremo per onorare la memoria del bambino. La cerimonia si svolge nella città di residenza del piccolo.

Oggi, 4 marzo, è il giorno dei funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. E proprio nella stessa data era prevista la grande festa della città partenopea per la vittoria al Festival di Sanremo 2026 di Sal Da Vinci. Ma i festeggiamenti dovranno aspettare ancora qualche ora, dopo il primo slittamento dovuto al disbrigo della burocrazia per l’iscrizione a Eurovision Song Contest 2026 di Vienna. La cerimonia funebre si terrà a Nola, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo. Il feretro giungerà alle 11 in Cattedrale, dove sarà allestita la camera ardente per consentire a quanti vorranno di rivolgere un ultimo saluto al piccolo Domenico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

