Sal Da Vinci annulla festa a Napoli per il funerale di Domenico | l’importanza del bimbo

Sal Da Vinci ha deciso di annullare una festa prevista a Napoli per partecipare al funerale di un bambino di nome Domenico. La scelta è stata fatta per essere presente in un momento di lutto della comunità. La decisione è stata comunicata pubblicamente, sottolineando l’importanza di essere vicino alla famiglia e alla comunità in questa circostanza difficile.

Oggi, 4 marzo, Napoli avrebbe dovuto festeggiare il trionfo di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026. L'evento che aveva raccolto grandi aspettative è stato però annullato. Questa decisione è stata presa dal cantante per mostrare rispetto e solidarietà in un momento di profondo dolore per la comunità, in seguito alla tragica scomparsa del piccolo Domenico, un bambino di soli 2 anni, deceduto presso l'ospedale Monaldi dopo un trapianto fallito. La scelta di rinviare il suo rientro trionfale in città dimostra non solo la grande umanità di Sal Da Vinci, ma anche il suo legame con la comunità napoletana.

Oggi i funerali del piccolo Domenico, Sal Da Vinci sposta la festa per la vittoria di SanremoVista la concomitanza tra i due eventi, l'uno tragico e l'altro festoso, il cantante napoletano ha deciso di posticipare i festeggiamenti per la sua...

Napoli in festa per Sal Da VincI: Orgoglio di questa cittàRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Sal Da Vinci annulla la festa oggi a Napoli: è il giorno dei funerali di Domenico Caliendo: «Il bimbo prima di tutto»Da un lato la gioia per un traguardo raggiunto dopo 50 anni di carriera, dall'altro il dolore per la morte di un bambino che è diventato il figlio di tutti. Sal Da Vinci, il ... ilmessaggero.it

Ci sono i funerali di Domenico, Sal Da Vinci annulla la festa per SanremoDa una parte la gioia per un traguardo raggiunto dopo 50 anni di carriera, dall’altra il dolore per la scomparsa di un bambino che ha commosso un’intera comunità. Sal Da Vinci ha scelto senza ... ilfattovesuviano.it

