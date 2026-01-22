Arriva a Verona Motor Bike Expo | divieti e provvedimenti per la viabilità in zona Fiera

In vista del Motor Bike Expo dal 23 al 25 gennaio 2026 a Veronafiere, il Comune di Verona ha adottato provvedimenti temporanei sulla viabilità e la sosta. Queste misure sono finalizzate a garantire la fluidità del traffico, la sicurezza dei partecipanti e un accesso ordinato all’area espositiva, contribuendo a un corretto svolgimento dell’evento e alla tutela della viabilità cittadina durante le giornate della manifestazione.

In occasione del Motor Bike Expo, in programma dal 23 al 25 gennaio 2026 a Veronafiere, il Comune di Verona ha disposto una serie di provvedimenti temporanei di viabilità e sosta per garantire la sicurezza stradale, la gestione dei flussi di traffico e un accesso ordinato all’area espositiva.🔗 Leggi su Veronasera.it Motor Bike Expo 2026 scalda i motori: Andrea Verona è il nuovo ambassador dell'eventoMotor Bike Expo 2026 si avvicina, confermandosi come uno degli eventi principali per la cultura motociclistica in Europa. A Verona oltre 700 espositori da 20 paesi per il Motor Bike Expo: «Adrenalina, spettacolo e passione»A Verona si svolge dal 23 al 25 gennaio il Motor Bike Expo 2026, una delle principali fiere dedicate al mondo delle due ruote. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Motor Bike Expo 2026: ecco cosa vi aspetta a Verona #shorts #moto Argomenti discussi: Motor Bike Expo 2026: guida pratica alla fiera di Verona | Dueruote; Motor Bike Expo Verona 2026: MotoGP, Dakar e tutti i campioni delle due ruote a Veronafiere; Motor Bike Expo 2026, Verona capitale delle due ruote per tre giorni; Martedì 20 gennaio il Viaggio della Fiamma attraversa il Veneto e arriva a Vicenza. Arriva a Verona Motor Bike Expo: divieti e provvedimenti per la viabilità in zona FieraUna serie di misure sono state disposte per la zona dal Comune di Verona, in modo da garantire la sicurezza stradale e il regolare flusso del traffico durante la manifestazione ... veronasera.it Le novità Harley-Davidson 2026 al Motor Bike Expo di Verona: ecco i modelli esposti in fieraDal 23 al 25 gennaio a Verona, la casa di Milwaukee presenta le novità Model Year 2026 con Street Glide Limited e Road Glide Limited. Spazio all'adventure con Joan Pedrero e la Pan America 1250, al ra ... msn.com VOLLEY | Cisterna guarda avanti: domenica al Palasport arriva Verona, salvezza più vicina - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.