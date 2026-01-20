Il governo del Regno Unito ha approvato la costruzione di una mega ambasciata cinese a Londra

Il governo britannico ha dato il via libera alla realizzazione di una grande ambasciata cinese a Londra, situata nella zona est della città. La decisione ha suscitato discussioni riguardo alle implicazioni sulla sicurezza e alle conseguenze per gli esuli politici presenti nella capitale. La costruzione di questo complesso rappresenta un nuovo elemento nel rapporto tra Regno Unito e Cina, con possibili ripercussioni sul contesto diplomatico e sociale locale.

Il governo del Regno Unito ha approvato la costruzione di un nuovo ed enorme complesso per l' ambasciata cinese nella zona est di Londra, nonostante le preoccupazioni per la sicurezza e il suo impatto sugli esuli politici nella capitale. La decisione del segretario alle comunità, Steve Reed, pone fine, almeno per ora, a una saga che dura dal 2018 e che riguarda il sito di Royal Mint Court, vicino al Tower Bridge. I residenti, tuttavia, hanno già fatto sapere di voler presentare ricorso legale contro la decisione: temono di essere costretti ad abbandonare le proprie case. I più critici verso il progetto, inoltre, affermano che le dimensioni dell'edificio, che renderebbero la sede dell'ambasciata la più grande d' Europa, potrebbero trasformare l'area in un centro di spionaggio cinese e di intimidazione dei dissidenti, anche di Hong Kong.

