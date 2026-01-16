Il Cesena ha blindato Klinsmann Firmato il rinnovo fino al 2028

Il Cesena ha ufficialmente rinnovato il contratto di Klinsmann fino al 2028. Arrivato inaspettatamente, il giocatore è stato favorito anche grazie alla stretta amicizia tra il suo padre, l’ex calciatore Jurgen Klinsmann, e il presidente del club, Mike Melby. Questa decisione conferma l’investimento del club nel futuro di un talento che rappresenta una delle scelte più importanti della stagione.

In bianconero arrivò a sorpresa, da privilegiato, chiamiamola anche raccomandazione, ossia la stretta amicizia tra suo padre il grande Jurgen (già presente più volte alle gare del Cesena ) e il patron bianconero Mike Melby. Ma dal quel 1 febbraio 2024 del suo arrivo in Romagna e inizialmente da terzo portiere Jonathan Klinsmann (29 anni il prossimo 8 aprile), solo per meriti, è diventato da oltre un anno (29 ottobre 2024 a Salerno, 1-1 contro i granata) titolare inamovibile della porta di mister Mignani, pezzo pregiato del mercato. Come era nell'aria da tempo ieri la società gli ha prolungato ufficialmente il contratto (in scadenza) fino al 30 giugno 2028.

Il patrimonio del Cesena nelle mani di Klinsmann - Il portiere classe 1997 nato in Germania ha già parato tre rigori in questa stagione e si sta rivelando tra i giocatori più importanti del club romagnolo. gianlucadimarzio.com

Cesena, Premio Pulici a Jonathan Klinsmann: "Grazie ai miei compagni, a mister e staff" - Arrivato per una corsia preferenziale, quella dell’amicizia tra il padre, il grande Jurgen, e l’azionista del Cesena Mike Melby, a sorpresa il primo febbraio 2024 con il Cesena in C che non aveva ... ilrestodelcarlino.it

