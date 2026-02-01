Keir Starmer ha affrontato un viaggio in Cina che ha fatto infuriare i servizi di sicurezza del Regno Unito. L’MI5 e i Tories hanno criticato la visita, considerandola rischiosa e poco strategica. Secondo fonti ufficiali, l’allarme riguarda soprattutto le possibili infiltrazioni e minacce alla sicurezza nazionale. La polemica si accende, mentre si cerca di capire se le scelte del leader laburista siano state troppo azzardate.

Altro che nuova Golden Era. A leggere il Telegraph, il viaggio in Cina di Keir Starmer è stato disastroso, oltre che pericoloso per la sicurezza nazionale del Regno Unito. Un vero e proprio suicidio geopolitico, insomma, che avrebbe avuto un solo effetto: quello di scatenare l’ira degli Stati Uniti. I titoli degli articoli pubblicati dal quotidiano conservatore di Londra sono emblematici: “Starmer si inchina alla Cina”, “Il viaggio umiliante di Starmer in Cina”, “Il lato oscuro del viaggio di Starmer” e persino “La delegazione di Starmer si abbuffa di funghi allucinogeni”, con tanto di foto dell’entourage del primo ministro britannico seduta al tavolo di un ristorante di cucina dello Yunnan a Pechino, famoso per i suoi funghi “magici”, una prelibatezza che può avere effetti psicotropi se non preparata correttamente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Regno Unito: perché l’MI5 e i Tories hanno messo la Cina (e Starmer) nel mirino

