Taiwan spiavano per la Cina | 6 arresti

Le autorità taiwanesi hanno disposto la detenzione preventiva di un giornalista e di cinque militari sospettati di aver trasmesso informazioni militari sensibili alla Cina. L'operazione, confermata da fonti giudiziarie, evidenzia le preoccupazioni di Taiwan riguardo a possibili attività di spionaggio che coinvolgono individui in ambito militare e mediatico. La vicenda sottolinea l'importanza della tutela delle informazioni strategiche in un contesto di tensione regionale.

4.28 Le autorità taiwanesi hanno ordinato la detenzione preventiva di un giornalista e di 5 militari in servizio per il presunto filtraggio di "informazioni militari rilevanti" ad individui in Cina, hanno riferito fonti giudiziarie. "Dopo gli interrogatori,è emerso che il giornalista,identificato come Lin, avrebbe consegnato somme ingenti di denaroia militari in servizio, i quali successivamente hanno fornito informazioni militari rilevanti a persone e agenti nella Cina continentale",si leg-ge in un comunicato giudiziario. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Cina, 'ferma opposizione all'accordo sul commercio Usa-Taiwan' - La Cina esprime tutta la sua "ferma opposizione e contrarietà" all'accordo sul commercio annunciato giovedì da Usa e Taiwan, comprensivo anche di massicci investimenti dell'isola negli Stati Uniti. msn.com