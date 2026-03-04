Spiagge all’asta il Comune sta alla finestra

Il Comune non ha ancora avviato procedure ufficiali per il rinnovo delle concessioni balneari e si limita a osservare senza intervenire. Le spiagge sono state messe all’asta, ma finora nessun bando o progetto condiviso è stato pubblicato. La situazione rimane in attesa di decisioni concrete, mentre l’amministrazione si posiziona in modo passivo, lasciando che siano altri a prendere le iniziative.

Project o bandi comuni per il rinnovo delle concessioni balneari? "Il Comune non può continuare a sfogliare la margherita sperando che siano altri enti a decidere per lui". Ad attaccare a testa bassa è Ivano Batani, coordinatore locale di Forza Italia. Il tema è il rinnovo delle concessioni. Riassunto delle puntate precedenti. Il Comune ha istituito un tavolo tecnico per valutare la fattibilità dell’ipotesi di un project financing proposto da una settantina di privati. Il Consorzio intende finanziare opere pubbliche per milioni di euro garantendosi al contempo una concessione trentennale sulle aree demaniali. Tutto questo attraverso la procedura del project financing. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Spiagge all’asta, il Comune sta alla finestra" Spiagge, il Comune rompe gli indugi: “Gare subito, il Governo sta solo prendendo tempo”È di imminente pubblicazione il primo bando di gara per le concessioni demaniali da parte del Comune di Rimini. Gila Lazio, segnali di addio all’orizzonte: Tottenham alla finestra e intreccio Dragusin? L’Inter alla finestradi Redazione Inter News 24Gila Lazio, futuro sempre più incerto per il centrale spagnolo: rinnovo lontano e possibile gran colpo per i nerazzurri?... Una selezione di notizie su Spiagge all'asta il Comune sta alla... Temi più discussi: Spiagge all’asta entro l’autunno. Intanto partono le prime gare; Spiagge Sarzana, il Comune prepara il ricorso al Consiglio di Stato; Avv. Maximiliano Granata: Le spiagge non sono un’asta pubblica, fermiamo i bandi sui lidi; Spiagge all’asta, il Comune sta alla finestra. Spiagge all’asta, il Comune sta alla finestraSilenzio della giunta dopo il parere della Corte dei conti sul project. Il coordinatore di Forza Italia: Aspetta che siano altri a decidere ... ilrestodelcarlino.it Spiagge Sarzana, il Comune prepara il ricorso al Consiglio di StatoManca un mese all'inizio della stagione balneare, ma a Sarzana il 2026 potrebbe essere l'anno senza ombrelloni. Sulle spiagge pende la spada di Damocle della sentenza del TAR che, così come a Laiguegl ... rainews.it La relazione del sindaco Manfredi sulla bonifica di Bagnoli: “Ci saranno 2 km di spiagge artificiali. La colmata resterà, faremo una consultazione pubblica per decidere cosa metterci" facebook