Gila Lazio segnali di addio all’orizzonte | Tottenham alla finestra e intreccio Dragusin? L’Inter alla finestra

Il futuro di Gila Lazio appare sempre più incerto, con il rinnovo in bilico e il Tottenham in agguato. Intanto, si fanno spazio anche ipotesi su Dragusin e sull’interesse dell’Inter. La situazione del difensore spagnolo richiede attenzione, mentre le strategie di mercato delle squadre coinvolte si delineano. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle possibili mosse e sulle dinamiche che potrebbero influenzare il suo futuro.

Inter News 24 Gila Lazio, futuro sempre più incerto per il centrale spagnolo: rinnovo lontano e possibile gran colpo per i nerazzurri? Cosa filtra sul futuro. Il futuro di Mario Gila continua a essere uno dei temi più delicati in casa Lazio. Il difensore centrale spagnolo, classe 2000, è legato al club biancoceleste da un contratto in scadenza a giugno 2027, ma la trattativa per il rinnovo appare al momento in una fase di stallo. Le condizioni proposte dalla società non sembrano aver convinto il giocatore, rendendo complicato immaginare una fumata bianca nel breve periodo. Questa situazione ha inevitabilmente acceso i riflettori attorno al profilo di Gila, difensore moderno, rapido e abile nell’impostazione dal basso, qualità che lo rendono appetibile sia in Serie A sia all’estero. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gila Lazio, segnali di addio all’orizzonte: Tottenham alla finestra e intreccio Dragusin? L’Inter alla finestra Leggi anche: Gila Inter, l’addio alla Lazio del difensore è sempre più vicino: nerazzurri alla finestra, ma la concorrenza non manca! Leggi anche: Frattesi Inter, ipotesi addio a gennaio? Napoli alla finestra! Marotta si pone queste 3 domande La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Gila, addio alla Lazio a gennaio? Un club di Serie A continua a seguire con attenzione il difensore spagnolo. Lazio, rinnovi tra nodi e certezze: Romagnoli e Gila a rischio, Marusic e Basic in attesa - Il punto sulla situazione contrattuale in casa biancoceleste: la società valuta le priorità tra adeguamenti e scadenze ... msn.com

Romagnoli e Gila, rinnovi spinosi per la Lazio: il punto a 18 mesi dalla scadenza - I due centrali titolari della squadra di Sarri hanno il contratto in scadenza a giugno 2027, ma per i due rinnovi è tutt’altro che semplice ... msn.com

Lazio, Gila verso l’addio: la richiesta dei tifosi sui social - La Lazio ha ottenuto il via libera sul mercato, ora la società può procedere senza problemi ai rinnovi e agli acquisti per rinforzare la rosa. lalaziosiamonoi.it

Gila Lazio, futuro sempre più incerto! Il difensore spagnolo cercato anche dal Tottenham: tutto dipenderà dal possibile trasferimento di quel giocatore - facebook.com facebook

#UdineseLazio 0-1 88 | Another change for Lazio: Provstgaard, Lazzari Gila, Pellegrini #ForzaUdinese #AlèUdin x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.