A Roma, le autorità sanitarie stanno puntando sulle formulazioni solide di vitamina D per tagliare i costi. Se il metodo si dimostrerà efficace, il Servizio sanitario nazionale potrebbe risparmiare oltre 52 milioni di euro in tre anni. La strategia mira a potenziare le cure e ridurre le spese, adottando soluzioni più economiche e pratiche.

Ricorrere alle formulazioni solide di vitamina D, da affiancare a quelle orali, potrebbe far risparmiare al Servizio sanitario nazionale 52,2 milioni di euro in tre anni. Lo indica un’analisi di impatto su budget che ha valutato gli effetti economici di una possibile rimodulazione delle quote di mercato tra le varie forme di vitamina D oggi disponibili. L’analisi è stata presentata a Roma nel corso dell’evento ‘Vitamina D: Strategie d’impatto sui budget regionali e potenziali risparmi’, ideato e organizzato da Cencora – Pharmalex con il contributo non condizionante di IBSA Italia. Una carenza da non sottovalutare . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vitamina D, dal Lazio un modello per ridurre la spesa di 52,2 milioni in tre anni

L'introduzione di formulazioni solide di vitamina D, affiancate alle soluzioni orali, potrebbe contribuire a ridurre i costi per il sistema sanitario nazionale, con un risparmio stimato di oltre 52 milioni di euro in tre anni.

