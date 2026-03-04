sparatoria di rogoredo trasferito dirigente del commissariato dove era in servizio cinturrino

L'inchiesta sulla sparatoria di Rogoredo si approfondisce con l'indagine che coinvolge un dirigente del commissariato dove era in servizio Cinturrino. Da oggi emergono nuovi dettagli sulla dinamica dell'evento e sui soggetti coinvolti, mentre le forze dell'ordine continuano le verifiche relative all'accaduto. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte degli inquirenti.

Osvaldo Rocchi è stato messo a disposizione della Questura di Milano. Già avviato l'iter per la nomina del successore che avverrà nei prossimi giorni L'inchiesta sulla sparatoria di Rogoredo si allarga ed emergono nuovi elementi. Da oggi Osvaldo Rocchi non è più il dirigente del commissariato Mecenate di Milano, quello in cui prestavano servizio Carmelo Cinturrino, l'assistente capo arrestato per l'omicidio del pusher Abderrahim Mansouri, e gli altri quattro colleghi indagati con l'accusa di favoreggiamento e omissione di soccorso. Il dirigente è stato messo a disposizione della Questura di Milano. Già avviato l'iter per la nomina del successore che avverrà nei prossimi giorni.

