Omicidio Rogoredo trasferito il capo del commissariato di Cinturrino

Osvaldo Rocchi non è più il dirigente del commissariato Mecenate di Milano, in cui prestava servizio Carmelo Cinturrino, l'assistente capo in carcere da dieci giorni per l'omicidio del pusher Abderrahim Mansouri. Con lui anche quattro colleghi, indagati con l'accusa di favoreggiamento e omissione di soccorso per i fatti dello scorso 26 gennaio. Il dirigente è stato messo a disposizione della Questura di Milano. Mentre è già avviato l'iter per la nomina del successore, da finalizzare nei prossimi giorni., Intanto non cessano, anzi si allargano le indagini scaturite dall'omicidio del pusher: non solo il boschetto di Rogoredo, ma anche via Mecenate, piazza Corvetto fino a Calvairate.