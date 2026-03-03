Flamengo ufficiale l’esonero di Filipe Luis | decisive le due finali perse!

Il Flamengo ha annunciato ufficialmente l’esonero di Filipe Luis come allenatore dopo aver perso due finali, una in Supercoppa e l’altra in CONMEBOL. La decisione del club brasiliano è arrivata subito dopo queste sconfitte, segnando la fine del suo incarico sulla panchina della squadra. La scelta è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha concluso così il rapporto con l’allenatore.

🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Flamengo, ufficiale l'esonero di Filipe Luis: decisive le due finali perse! Flamengo, ora è ufficiale: Filipe Luis ha rinnovato fino al 2027. Il comunicato ufficiale del club brasilianoMateta alla Juve: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri. Luis Filipe gelato da un suo giocatore del Flamengo prima dei rigori col PSG: "No, non lo farò"Leo Ortiz gela Filipe Luis poco prima dei calci di rigore tra Flamengo e PSG validi per la Coppa Intercontinentale. Approfondimenti e contenuti su Filipe Luis Temi più discussi: Caos Flamengo: Filipe Luís trionfa 8-0 e porta il club in finale, poi l'esonero a sorpresa; Wallace Yan, la nuova carta del Flamengo; Clamoroso Flamengo: Filipe Luis esonerato dopo aver vinto 8-0 e conquistato una finale. Il Flamengo vince 8-0 con il Madureira ma subito dopo esonera l'allenatore Filipe LuisNon è bastato all'ex giocatore dell'Atletico e del Real Madrid Filipe Luis il largo successo con doppietta di Paquetà e la qualificazione per la finale del campionato Carioca, il Flamengo l'ha esonera ... sport.virgilio.it Filipe Luis vince 8-0 e viene esonerato dal Flamengo: cosa c'è dietro l'epilogo a sorpresaFilipe Luis esonerato dal Flamengo dopo aver vinto una partita 8-0. Un epilogo inaspettato, ma solo per le tempistiche: l'ex terzino paga l'inizio di stagione. fanpage.it Il Flamengo ha annunciato l'esonero di Filipe Luis #calciomercato #3marzo x.com