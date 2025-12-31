Problemi al ginocchio per Soulé Le condizioni dell' attaccante della Roma

Soulé, attaccante della Roma, ha accusato un problema al ginocchio durante la partita contro il Genoa. Le sue condizioni sono attualmente sotto valutazione, ma non sembrano preoccupare eccessivamente lo staff medico. La società monitora attentamente l’evoluzione, considerando l'importanza del giocatore in vista della prossima sfida contro l’Atalanta, che rappresenta un momento chiave per il club.

Sospiro di sollievo a Trigoria per le condizioni di Soulé. L’argentino fra i migliori contro il Genoa era uscito per un problema fisico facendo crescere l’apprensione fra i giallorossi in vista del delicato match contro l’Atalanta che aprirà il 2026 romanista. Calciomercato Roma: trattative. 🔗 Leggi su Romatoday.it

